ننشر صور فيلات العاصمة الإدارية الجاهزة للتسليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا حديثة لفيلات الحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم الاستعداد لتسليمها لأصحابها.

وكانت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، بدأت حجز فلل مشروع "المقصد" في العاصمة الإدارية، في شهر مارس 2019، وهذا المشروع مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وتتولى الشركة تسويق المشروع.

وبدأ سعر الفلل المستقلة وقت الحجز في 2019، من 8 ملايين و200 ألف، وتتراوح مساحات الفلل المنفصلة من 380 مترًا وحتى 570 مترًا مربعًا.

وتبدأ أسعار وحدات الـ "توين هاوس" من 6 ملايين و700 ألف جنيه وحتى 7 ملايين جنيه، وتتراوح المساحات الخاصة بها من 413 مترًا وحتى 424 مترًا مربعًا.

ويسمى النوع الثالث من الفلل داخل مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية بـ "التاون هاوس" ويبدأ سعر الوحدة به من 5 ملايين و600 ألف وحتى 6 ملايين و100 ألف جنيه، وتتراوح المساحات الخاصة به من 370 مترًا وحتى 400 متر مربع.