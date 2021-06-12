رئيس الدستورية: الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية في القاهرة "لحظة تاريخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا والدستورية الأفريقية ينعقد للعام الخامس على التوالي في القاهرة "لحظة تاريخية"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لوضعه الاجتماع تحت رعايته ما أعطى دفعة قوية للاجتماع.

ووجه "مرعي" الشُكر لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لدعمهم إقامة المؤتمر.

جاء ذلك في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي انطلقت فعالياته، اليوم السبت.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.