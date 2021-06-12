الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.3 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 72 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.3مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وأثمرت الجهود عن ضبط 82726 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 72٫293٫876 جنيه.

وضبط 1404 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، جاء أبرزها 165 قضية ضرائب عامة، و190 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة و9 قضايا في مجالات (اختلاس المال العام – احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1,316,745,306 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.