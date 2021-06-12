"نائب رئيس الدستورية": يجب العمل المشترك بين الأشقاء الأفارقة لمواجهة تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وجه المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشُكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الشديد على رعايته المستمرة لاجتماع القاهرة، والذي تمثل في اجتماعه صباح اليوم مع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية ومناقشته معهم القضايا المشتركة.

وقال "شريف" الأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الدول الأفريقية وهيئاتها القضائية تواجه تحديات عديدة لن تستطيع مواجهتها إلا بتبادل الخبرات والروئ، وينعقد الاجتماع الحالي في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى الحاجة المُلحة للعمل المشترك والتعاون بين الأشقاء الأفارقة في مواجهة تداعيات كورونا، الذي يستلزم شحذ القدرات بهدف إيجاد الحلول الفعالة والمبتكرة.

جاء ذلك في اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي انطلقت فعالياته، اليوم السبت.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.