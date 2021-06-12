الداخلية X أسبوع.. غلق 8418 محلًا مخالفًا و101 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6850 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1936 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 15233 أرجيلة، وغلق 8418 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما ضبط 101497 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 101069 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 428 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.