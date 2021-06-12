شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: نعمل على التوسع في أفريقيا بعد انتهاء جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت ثالث جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا آليات زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية بحضور الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ووكيل اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي وجيوفري إيديلفونس ومبي، وزير الدولة للاستثمار في تنزانيا، والدكتور أنطونيو هنريك دا سيلفا، رئيس وكالة الاستثمار الخاص وترويج الصادرات (ايبكس) بأنجولا.

واتفق الحضور على وجود فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجال الصناعة والترويج لها في الأسواق العالمية عبر منصات مُشتركة، وأن عمليات دعم الشحن الجوي في إفريقيا أثبتت كفاءتها كوسيلة لتعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية المنتجات الأفريقية.

وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن زيادة حصة أفريقيا من التجارة العالمية مرتبطة بتخفيض تكلفة الطيران بين الدول الأفريقية، ورقمنة حركة النقل.

أما عن جهود مصر لتحسين التجارة مع القارة، فقد أعلن الطيار محمد منار أن شركة الطيران الوطنية المصرية لها 36 نقطة طيران في قارة أفريقيا، وتستعد للتوسع في السنوات المُقبلة بعد انتهاء الجائحة، كما تم عقد شراكات مع العديد من الدول الأفريقية لإنشاء كيانات تقوم بتسهيل حركة البضائع عبر الطيران مع باقي الدول الأفريقية، وأولى هذه الشراكات كانت مع دولتي السودان وجنوب السودان، كما تم التوسع في أسطول الشحن الجوي، وهو أمر هام لزيادة حركة التجارة.

وأضاف الطيار محمد منار أن مصر تقوم بتنسيق الجهود لضبط اتفاقيات الأجواء المفتوحة لحماية صناعة الطيران الأفريقية الوطنية الوليدة لتقوم بدور فاعل في تحسين حركة التجارة البينية الأفريقية.