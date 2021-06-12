شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين ٦٧ ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية خلال شهر مايـــو الماضي قامت بتحصين 67 ألف و662 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيورالماضي، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 1028 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بتنظيم 183 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة، للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.