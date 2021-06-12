شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تينزاني : نهدف لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جيوفري إيديلفونس ومبي، وزير الدولة للاستثمار في تنزانيا، على إيمان بلاده بأن التكامل بين دول القارة هو الطريق الأمثل لزيادة حصة أفريقيا في التجارة والاقتصاد العالمي.

وأضاف الوزير التنزاني خلال مشاركته في المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية أن ذلك التوجه يظهر في العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وتنزانيا، حيث تقوم الشركات المصرية بإنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي، كما أنشأت مؤسسة السويدي مصنع كبير للمحولات والكابلات الكهربائية، وهي إنشاءات أساسية لتوفير البنية التحتية والطاقة اللازمة للقاعدة الصناعية في تنزانيا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الأفريقي فيما يخص تطوير التعليم الفني وتعزيز التجارة البينية.

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي، إن شركته تعمل في أفريقيا منذ سنوات لسببين، الأول هو توفير فرص العمل للشباب الأفارقة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، أما السبب الثاني هو أن هامش الربح في أفريقيا أكبر من أوروبا.

وأكد المهندس أحمد السويدي أنهم يخططون الاعتماد على مصانعهم وإنشائتهم في أفريقيا للانطلاق لباقي دول القارة.

وقال المهندس طارق توفيق، إن السنوات المُقبلة تحتاج لدور أكبر لجمعيات الأعمال لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي ستفتح آفاق كبيرة لزيادة تنافسية المنتجات الأفريقية وحصة أفريقيا من التجارة العالمية.