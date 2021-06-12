شكرا لقرائتكم خبر عن فرش 23 مسجدا بالسجاد الجديد بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزاره الأوقاف بمحافظة الاقصر بأن المديرية، قامت بفرش عدد 23 مسجدا من مساجد المديريه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره وذلك في الفترة من 2021/1/1 وحتى 2021/6/12 .

وأضاف أن المساجد التي تم فرشها هي، مسجد الايمان بنجع ريان بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بمساحة تقدر 120 متر، مسجد ابوشريفه بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 130 متر، مسجد العتيق بقرية الدير بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 230 متر، مسجد العتيق بنجع بدران بالكرنك بمدينة الاقصر بمساحه تقدر 295 متر، مسجد بلال بن رباح بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بمساحة تقدر 240 متر، مسجد الرحمه بشارع الاسطبل بمركز ومديمة اسنا بمساحة تقدر 290 متر، مسجد الشهيد عبدالرؤوف بالزينيه بحرى بمركز ومدينة الزينيه بمساحة تقدر 260 متر، مسجد الرحمن بالمحاميد قبلى بمركز ومدينة ارمنت بمساحة تقدر 150 متر، مسجد التقوى بقرية الهنادى بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 190 متر، مسجد الشيخ موسى بنجع دنقل بمركز ومدينة ارمنت بمساحة تقدر 95 متر، مسجد ال البيت بقرية الحليله بمركز ومدينة اسنا بمساحه تقدر 268 متر، مسجد الفضل بارمنت الحيط بمركز ومدينة ارمنت بمساحة تقدر 242 متر، مسجد الحسين بقرية الدير بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 176 متر، مسجد التوحيد بشارع المدينه المنوره بمدينة الاقصر بمساحة تقدر 170 متر، مسجد الاسراء والمعراج بالمكسر بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 175 متر، مسجد المستعمره السكنيه ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 129 متر، مسجد جمال عبدالناصر بالمهيدات بمركز ومدينة الطود بمساحة تقدر 343 متر، مسجد جزيره البعيرات بالبعيرات بمركز ومدينة القرنة بمساحة تقدر 245 متر، مسجد الخليفه ابوبكر الصديق بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر بمساحة تقدر 225 متر، مسجد العتيق ( الحاج طه ) بنجع الترعه بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر بمساحة تقدر 364 متر، مسجد ال البيت بقرية الدقيره بحاجر كومير بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 115 متر، مسجد العتيق بكيمان المطاعنه بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بمساحة تقدر 300 متر، مسجد الحساسنه بنجع البركه بقامولا بمركز ومدينة القرنه بمساحة تقدر 85 متر .

وقدم وكيل وزارة الاوقاف الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والاشخاص الذين ساهموا في فرش هذه المساجد على مستوى محافظة الاقصر، موضحا استمرار الوزارة في فرش كافة المساجد بمختلف المناطق .