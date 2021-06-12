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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه.

وشارك في صلوات التدشين، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

ويأتي تدشين الكنيسة في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي كامل حيث أقيم أول قداس بها يوم عيد الرسل عام ١٩٧١، أى منذ 40 سنة.

كما دشن البابا تواضروس الثاني، ثلاثة مذابح في كنيسة القديسين ، حيث جرى تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس البابا بطرس خاتم الشهداء والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء مريم ومذبح الكنيسة الموجودة بالطابق السفلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس مار مرقس الرسول، كما تم تدشين أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات.

شارك في صلوات التدشين الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة وبعض من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد محدود الشعب.

أقيم أول قداس بها منذ 40 عام .. البابا يدشن كنيسة القديسين و3 مذابح بحضور أساقفة الاسكندرية (صور)

أقيم أول قداس بها منذ 40 عام .. البابا يدشن كنيسة القديسين و3 مذابح بحضور أساقفة الاسكندرية (صور)

أقيم أول قداس بها منذ 40 عام .. البابا يدشن كنيسة القديسين و3 مذابح بحضور أساقفة الاسكندرية (صور)

أقيم أول قداس بها منذ 40 عام .. البابا يدشن كنيسة القديسين و3 مذابح بحضور أساقفة الاسكندرية (صور)