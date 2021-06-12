شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: الدولة تدعم المصنعين والمصدرين.. «بس انتو اشتغلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تدعم المصنعين والتجار والمصدرين، وإن هدف وزارة التجارة والصناعة هو نفسه شعار المؤتمر «التكامل»، مشددة على دعم الدولة لهم قائلة: «الدولة معاكم بس انتو اشتغلوا واحنا معاكم».

وأضافت ردا على سؤال من أحد أصحاب شركات الاستيراد والتصدير حول دور مكاتب التمثيل التجاري في أفريقيا أثناء مشاركتها في أعمال المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية منذ قليل إن تلك المكاتب تقوم بدورها نحو تعامل آمن لجميع المستثمرين لافته إلى انه ترحب بمراجعة أي نقاط يمكن أن يثيرها البعض حول تلك المكاتب في الدول الأفريقية.

وتابعت أنه الخطة الطموحة لخلق سلسلة قيمة مضافة عبر الدول الأفريقية بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصة السوق الأفريقي من الصادرات، حيث تم تخفيض رسوم الشحن إلى أفريقيا بنسبة 80%، حتى تزيد تنافسية المنتج المصري في السوق الأفريقي.

وأكدت نيفين جامع على أهمية وجود منصة إلكترونية platform متكاملة تضم كافة موارد ومنتجات القارة الأفريقية بجانب الإجراءات والتشريعات واللوائح المنظمة.