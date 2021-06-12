شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مشروع صرف صحي في مركز بلبيس بالشرقية بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي ميت جابر بمركز بلبيس، والذي يشمل إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 5 آلاف م3/ اليوم، ومحطة رفع وخطوط طرد وشبكات إنحدار بتكلفة مالية 120 مليون جنيه، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الإنشاءات المدنية بمحطة الرفع بلغت 75 %، ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 80 %، ومحطة المعالجة 35 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاَ للجدول الزمني المحدد.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات ونسب تنفيذ المشروع للمساهمة وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقري المجاورة لها، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحي، بتكلفه إجمالية بلغت 12 مليار 407 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة، و209 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ،وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات

وجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال، لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.