شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف تفاصيل خط السكة الحديد بين مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير- وزير النقل أنه سيتم إنشاء أطول كوبري معلق أعلى بحيرة ناصر بطول ٦ كيلو لمرور القطارات بين مصر والسودان.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى التكامل من أجل النمو تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط بالقطارات مع السودان( دراسات بيئية- جدوى اقتصادية- فنية) وقريبا يتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث يمر هذا الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر(سيتم إنشاء كوبري بطول 6كم) حتى وادي حلفا بالسودان مضيفاً أن الاشقاء السودانيين لديهم رغبة في مده إلى ابو حمد ثم إلى الخرطوم وسيتم إقامة محطة تبادلية في أبو حمد للسكك الحديدية.