شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أنظمة الري الحديثة يستهدف 158 ألف فدان في القليوبية خلال 3 سنوات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا لاستعراض تأهيل المساقي، وتنفيذ أنظمة الري الحديث، وذلك بعد اختيار محافظتي القليوبية، وبني سويف كمرحلة أولى في تأهيل المساقي، وتنفيذ أنظمة الري الحديث، إذ يستهدف المشروع القومي بزمام المحافظة نحو 158 ألف فدان خلال الثلاث سنوات المقبلة، تم تنفيذ 6000 فدان من الأراضي القديمة، وتحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديث.

وخلال الاجتماع الذي ضم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، تم الاتفاق على حصر زمامات الأراضي القديمة، المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام، بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.

وأكد «الهجان»، أن هذه النظم سيكون لها تاثير إيجابي من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأضاف المحافظ، أنه سيتابع مع البنكين الأهلي والزراعي المصري، لتوفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة، بالإضافة إلى زيارة بعض النماذج التي تم تحويلها بالفعل في أقرب وقت ممكن، موجها بالبدء في تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الأراضي الزراعية بالمحافظه، وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع تأهيل الترع بالمحافظه، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية، على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع، تم عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون تحت إشراف مديريتي الري والزراعة، وستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.

اجتماع لبحث مبادرة تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديثة بمحافظة القليوبية

اجتماع لبحث مبادرة تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديثة بمحافظة القليوبية