شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأسبوع الثاني من امتحانات نهاية العام الدراسي بـ«ألسن عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أسبوعها الثاني من امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وأجرت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أولى جولاتها للأسبوع الثاني من الامتحانات في جو من الهدوء لعدد ١٠٨٦٩ طالبا وطالبة، على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا لكل فرقة، مقسمين على فترتين في اليوم، وشهد الأسبوع الأول من الامتحانات تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، وكانت إدارة الكلية قد اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، وتوفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد.

كما قام الأطباء بالمركز الطبي برفع حالة الاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات الامتحانات وجميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

انطلاق الاسبوع الثاني من امتحانات نهاية العام الدراسي بألسن عين شمس وسط إجراءات وقائية مشددة