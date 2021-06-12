شكرا لقرائتكم خبر عن «مباه الأقصر»: تنفيذ حملة تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقه التليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الأقصر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي بشارع التلفزيون والشوارع المحيطة بهدف ضمان سير الشبكات بالشكل المطلوب لتجنب أي مشاكل إنسداد أو طفح قد تحدث وذلك نظراً لزيادة بعض السلوكيات الخاطئة من بعض المطاعم ومحلات تنظيف الدواجن ومحلات الجزارة أدت لتراكم الرواسب ومخلفات المطاعم بغرف مطابق الصرف الصحي بالشوارع الجانبية.

وشدد المهندس أبوالنجا عرابي، مدير إدارة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، على متابعة إدارة الصرف الصناعي للمحلات والمطاعم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وذلك في ظل إهتمام المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذاً لتعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بمتابعه خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينه الأقصر.