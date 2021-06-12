شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة بكلية طب جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت نقابة الاطباء باسوان بتخرج الدفعة الخامسة من أطباء الامتياز بكلية طب جامعة أسوان، وذلك من خلال حفل نقابة الأطباء الفرعية بأسوان وبلغ عدد الخريجين من الأطباء من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة ٧١ طبيبا بالدفعة الخامسة من كلية طب جامعة اسوان.

تم الحفل بحضور الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان والدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور حامد مكي أمين عام نقابة الأطباء والدكتور مصطفى أدم الطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب وفضيلة الدكتور أحمد عبدالحميد وكيل مشيخة الأزهر السابق والقمس ارميا عبادي عبدالنور ولفيف من أسر وأهالي الخريجين وسط سعادة غامرة من الحضور .

وأضاف الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق أن نقابة الأطباء تقيم هذا الحفل تكريما لأبنائنا الخريجين من أطباء الامتياز ويعد هذا التكريم بمثابة إعلان أن نقابة الأطباء بأسوان هي بيت كل طبيب وتعمل النقابة على تقديم كافة أوجه الدعم من تدريبات والحفاظ على مكانة وحقوق الأطباء بمختلف تخصصاتهم.

وأوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بأسوان، أن حفل التخرج للدفعة الخامسة لعام 2021 بكلية طب أسوان هو تقليد يتم كل عام للخريجين من أطباء الامتياز، مضيفا كما تم تكليف الأطباء بهذه الدفعة كنواب وأطباء مقيمين للعمل داخل مستشفى أسوان الجامعى، في التخصصات الطبية المختلفة كالجراحة والنسا والتوليد والعظام والأسنان وغيرها، والتى قاموا باختيارها بشفافية كاملة بناءً على رغباتهم حسب مجموع درجات كل منهم، فيما يقوم البعض منهم بالعمل في الأقسام الأكاديمية بكلية طب أسوان.

وأشار الدكتور الدهشوري عميد كلية الطب إلى أن السنة الدراسية الأولى بالكلية بدأت في العام الدراسى 2013/2014 عقب صدور القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بجامعة أسوان حيث تم إلحاق الطلاب بالكلية من المحافظات الأخرى التي كانوا بها في سنوات دراسية مختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفي أدم الطيري وكيل كلية الطب لشؤن الطلاب أنه تم إضافة 22 قسم وتخصص طبى جديد بطب أسوان للدارسين من الطلاب، مع استحداث أقسام جديدة لم تكن موجودة لتؤدى خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب كجراحة العمود الفقرى وجراحة الأورام بما فيها أورام المخ والأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق والإصابات المختلفة بالإضافة إلى العمليات الحديثة مثل قسطرة المخ والقلب والشرايين إلى أن وصل عدد أقسام الكلية إلى 30 قسم.

وعبر الدكتور اشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات جامعة اسوان عن سعادته بهذه الدفعة من اطباء الامتياز حتي يكونوا إضافة جديدة بمختلف أقسام المستشفى الجامعي بأسوان وقوة داعمة في خدمة المرضي من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة في ظل التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسوان.