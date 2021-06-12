شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة صغيرة 8 سنوات تتسلى بأكل الزجاج أثناء المذاكرة في منزلها بالأقصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صغيرة تدعى نادية منتصر ابنة مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، والتى تبلغ من العمر ٨ سنوات، تظهر فيه وهى تأكل الزجاج، وذلك كنوع من التسلية أثناء مذاكرة دروسها .

وأذهلت نادية رواد التواصل الإجتماعى بطريقة أكلها للزجاج وهى لاتتأذى حيث وصف البعض نادية بأنها حالة من الحالات الفريدة من نوعها ولها قدرات خاصة لطريقة تناولها الزجاج وكأنها قطع من الحلوى أو فول سوداني أو لب.

وتناقل مستخدمو التواصل الإجتماعى فيديوهات الطفلة نادية والتي استطاعت بطريقتها التي تبدوا غريبة ان تثير الدهشة والذهول ومتابعتها على ما تقوم به من اكل للزجاج.