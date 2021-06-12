شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: دورة تدريبية لتعريف العاملين بقنا بمواصفات الأيزو ٩٠٠١/ ٢٠١٥ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم ووضع المعايير والاجراءات القياسية في التشغيل بمختلف الإدارات الفنية والإدارية والتجارية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ونظمت إدارة الجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية لشرح متطلبات مواصفة الأيزو ٩٠٠١ ورفع كفاءة العاملين بقطاع الموارد البشرية بشركة قنا للحصول على شهادة الأيزو، عبر عقد سلسلة من الدورات التدريبية لوضع نظام جودة متكامل لقطاع الموارد البشرية.

وقال المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الجودة في ادارة منظومة العمل بقطاع الموارد البشرية وفقا لمعايير عالمية.

وشارك في ورشة العمل احمد جمال مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعريف بمتطلبات الحصول على شهادة الايزو، ورفع كفاءة العاملين بقطاع الموارد البشرية.