شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس أول قداس إلهي بكنيسة القديسين في الإسكندرية بعد تدشينها رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وثلاثة من أحبار الكنيسة، صلاة القداس الإلهي الأول في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه، عقب تدشينها، الذي تم اليوم في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي عام ١٩٧١.

شارك في صلوات القداس، كما في التدشين، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

ودُشِّنَت قبل القداس ثلاثة مذابح، اثنان في الكنيسة الرئيسية وواحد في كنيسة الطابق السفلي، بالإضافة إلى أيقونات الشرقية وحامل الأيقونات.

البابا يرأس أول قداس الهى بكنيسة القديسين في الإسكندرية بعد تدشينها رسمياً (صور)

البابا يرأس أول قداس الهى بكنيسة القديسين في الإسكندرية بعد تدشينها رسمياً (صور)