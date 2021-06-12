شكرا لقرائتكم خبر عن استخرج القيد العائلي في 20 دقيقة .. تعرف على الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للتسهيل علي المواطنين في استخراج القيد العائلي في أسرع وقت ممكن .. دشنت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني خدمة جديدة تهدف إلي استخراج القيد العائلي وغيره من المستندات عن بعد، من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة.

1- أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

2- يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى آخر حالة اجتماعية لهما.

3- يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

4- كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

5- - أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلى.

2- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

3- صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

4- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

5- صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

1- الدخول هنـــــــا علي موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2 - تسجيل البيانات المطلوبة.

3 - اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة وقيمتها 75 جنيها.

4 - الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.