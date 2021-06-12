شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تسليم مواقع مشروعات التطوير الشامل للريف المصرى بقرى نصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن البدء في معاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة والتي تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالي 9 وحدات محلية قروية رئيسية و46 قري أم وتابع وتستهدف خدمة نحو 143 ألف و500 نسمة بإشراف من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

أضاف ان ذلك يأتي بعد الوقوف على الإحتياجات الجماهيرية من خلال جلسات الإستماع داخل هذه القرى ضمن 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، موضحاً بأنه تم إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى، عنيبه- أرمنا- مصمص- إبريم- قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب- السيالة- المحرقة- وادى العرب- دابود- دهميت- الأمبركاب- الدكة- البراعم- والأمل، في حضور مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وإستشاري الهيئة بالقاهرة، وبإرشاد المجالس القروية، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة .

ومن جانبها أشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن شركة المقاولون العرب قامت بوضع التصميمات الهندسية لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأرمنا بطاقة إستيعابية من 10 إلى 15 ألف م/3 يوم، وكذا قري خريت أول وثاني وعنيبة وإبريم ومصمص، فيما قام مصنع الطائرات بوضع التصميمات الهندسية لمشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية البراعم والذى يضم محطة معالجة بطاقة 300 م3/ يوم، وشبكات، بينما قامت شركة كير بوضع التصميمات الهندسية لـ 11 قرية بنصر النوبة .