شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 188 من أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان في حملة لمديرية الصحة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق الطائر بمديرية الصحة بالفيوم بتطعيم 93 من أعضاء نقابة الأطباء البشريين بلقاح كورونا المستجد على البلاد، بمقرها الجديد بحضور الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة والدكتور هانى أنور، مدير إدارة البندر وفريق عمل الإدارة الدكتورة سيسيل انيس، والدكتورة بسمة الباهى، والفريق المعاون من التمريض والمراقبين الصحيين مع فريق معلومات المديرية.

كما قام الفريق بتطعيم 50 من أعضاء نقابة الصيادلة بحضور الدكتور ربيع السودانى، نقيب الصيادلة، وذلك بالمقر الجديد للنقابة تم تطعيم 49 من أعضاء نقابة أطباء الأسنان بمقر النقابة بحضور الدكتور علاء العشيرى، نقيب أطباء الأسنان بالفيوم وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تطعيم أعضاء من نقابة الأسنان، حيث سبق أن تم تطعيم عدد 100 في حملة سابقة بالتنسيق مع الدكتور حاتم، وكيل الوزارة والدكتورة ماجدة رشدى، مدير الرعاية الأساسية والدكتور عماد الدين حسن، مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية.