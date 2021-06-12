شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية في المركز الرابع محلياً والعاشر إفريقياً بتصنيف CWTS ليدن الهولندى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تصنيف ليدن الهولندي CWTS، نتائجه للعام 2021، معلناً حصول جامعة الإسكندرية على المركز الـ 661 عالمياً والعاشر على مستوى الدول الإفريقية والرابع محلياً من إجمالي أكثر من 1200 جامعة كبرى حول العالم تم تقييمها في عام 2021 من إجمالي نحو 30 ألف جامعة حول العالم.

واستخدم تصنيف CWTS ليدن مجموعة متطورة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصائيات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح والتنوع بين الجنسين، حيث اعتمد على الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات Web of Science التي تنتجها Clarivate Analytics الأمريكية خلال الفترة 2016-2019 والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجالات العالمية، كما استخدم تصنيف ليدن مؤشر الاقتباس العلمي الموسع، ومؤشر الاقتباس في العلوم الاجتماعية، ومؤشر الاستشهاد بالفنون والعلوم الإنسانية، حيث بلغ إجمالي الجامعات المصرية التي أدرجت هذا العام في تصنيف ليدن 8 جامعات حكومية.

وهنأت الجامعة أعضاء هيئة التدريس على هذا الإنجاز وطلبت مزيدا من الجهد لرفع شأن الجامعة عالمياً، تزامناً مع سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى في أكبر عدد من التصنيفات الدولية.