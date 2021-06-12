شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية : 7.2% زيادة في النشر العلمي .. و9199 استشهادا بحثيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة نشرت 1975 بحثاً خلال الفترة 2016-2019 مقارنة بنشر 1832 بحثاً خلال الفترة 2015-2018 بزيادة قدرها 7.2%، منهم 750 بحثا في مجال العلوم الطبية الحيوية والصحية، وعدد 591 في الهندسة والعلوم الطبيعية، وعدد 323 بحثا في علوم الحياة والأرض، وعدد 159 في علوم الرياضيات والحاسب الآلي، وأن إجمالي استشهادات الأبحاث المنشورة بلغ 9199 استشهاداً.

وأوضح «قنصوة»، في تصريحات له السبت، تزامناً مع إعلان تصنيف ليدن الهولندي CWTS لعام 2021، أن جامعة الإسكندرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية خلال الفترة 2016- 2019 بلغ 4488 بحثاً، كما بلغ عدد الأبحاث المنشورة من قبل عضوات هيئة التدريس 2798 بحثاً بنسبة 31.1% من إجمالي أبحاث جميع أعضاء هيئة التدريس الذكور والإناث.

وأضاف أن الجامعة شهدت مؤخراً زيادة في معدل النشر العلمي حيث بلغ النشر 2458 بحثا في عام 2020 بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2019، ولقد شاركت الجامعة في نشر 55.8% من أبحاثها خلال الفترة 2017- 2020 مع جامعات دولية، كما نشر خلال تلك الفترة 20.6% من أبحاثها في أعلى 10% من المجلات المحكمة عالمياً.

كان تصنيف ليدن الهولندي CWTS، أعلن نتائجه للعام 2021، معلناً حصول جامعة الإسكندرية على المركز الـ 661 عالمياً والعاشر على مستوى الدول الإفريقية والرابع محلياً من إجمالي أكثر من 1200 جامعة كبرى حول العالم تم تقييمها في عام 2021 من إجمالي نحو 30 ألف جامعة حول العالم.