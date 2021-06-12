شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة الآن على مطروح وانخفاض درجات الحرارة عن معدلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئت مطروح بسقوط أمطار خفيفة صباح اليوم فى شهر يونيو بشكل لافت وغير متوقع.

وصاحب سقوط الأمطار التى تميزت بأنها خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة غير متوقع، وذلك بعد موجة من الحر استمرت ثلاثة أيام تقريبا سيطرت على الطقس فى مصر كان آخرها أمس الجمعة.

إلا أن الطقس فى مطروح بدأ فى التغير منذ ليلة السبت وانخفضت درجات الحرارة بشكل لافت فجر اليوم على أنحاء متفرقة من محافظة مطروح والساحل الشمالى وتغير الطقس كان مصحوبا بسرعة طفيفة للرياح الشمالية الغربية.