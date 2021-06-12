شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برازيلي يزور قلعة قايتباي ويتفقد الدراوى والسراديب الساحلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قلعة قايتباي في منطقة بحرى في الإسكندرية، نائب وزير الدفاع البرازيلي، على رأس وفد رفيع المستوى، الجمعة، أثناء تواجده بالإسكندرية، وجرى عمل جولة سياحية سريعة لزيارة معالم المدينة من بينها قلعة قايتباى.

وكان في استقبال الوفد البرازيلي لدى وصوله، الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة، واصطحبه في زيارة لمرافق القلعة دامت حوالي ساعة تفقد خلالها منطقة الأسوار والأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والدراوى بالقلعة، وأعجب بما شاهده في القلعة على أرض الواقع، كما استمع إلى شرح وافٍ عن تاريخ القلعة باعتبارها الحصن الرئيسى لمحمد على ضد الغزاة.

وفى سياق متصل، استقبلت القلعة مبروك البدري مدير عام مناطق آثار الوجه البحري وسيناء في وزارة السياحة والآثار، والدكتور محمد غراب، وذلك للوقوف على الحالة الراهنة للقلعة وكان في استقبالهم الدكتور حسام عبدالباسط مدير عام مناطق آثار الإسكندرية والساحل الشمالي.

نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الدراوى والسراديب الساحلية (صور)

نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الدراوى والسراديب الساحلية (صور)

نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الدراوى والسراديب الساحلية (صور)

نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الدراوى والسراديب الساحلية (صور)

نائب وزير الدفاع البرازيلي يزور قلعة قايتباى ويتفقد الدراوى والسراديب الساحلية (صور)