شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجدين جديدين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، مسجد عمر بن الخطاب بقرية العتمور قبلي بمركز كوم أمبو بمساحة ٣١٣ م2 وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، بحضور المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وافتتح العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان مسجد الحسين الخطارى بالناصرية على مساحة ٢٠٠ م2 وبتكلفة 1.2 مليون جنيه ليصل عدد المساجد التي تم افتتاحها حتى الآن على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان 45 مسجدا .

وأوضح الدكتور رمضان عبدالسميع، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا .