شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تصل لـ46.. تفاصيل حالة الطقس اليوم رياح على القاهرة وأمطار غربًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حالة الطقس اليوم إلى ارتفاع درجة الحرارة اليوم في جنوب مصر وجنوب سيناء والتى يسود فيها طقس شديد الحرارة منذ طقس أمس وأمس الأول، وتصل الحرارة اليوم إلى 46 درجة مئوية هناك.

وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة والإسكندرية اليوم ضمن أخبار الطقس والذي أصدرته هيئة الارصاد الجوية المصرية وذلك مقارنة بدرجات الحرارة أمس الجمعة.

وتنشط الرياح اليوم فى القاهرة الكبري ومناطق أخرى متفرقة من جمهورية مصر العربية في الوقت الذى تتوقع فيه الأرصاد وجود فرصة سقوط أمطار على غرب الجمهورية.

ترتفع درجات الحرارة اليوم في جنوب مصر عن درجات الحرارة أمس والتي كانت في الأساس شديدة الحرارة، ويكون الطقس اليوم Weather علي جنوب البلاد وجنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلاً، وتصبح أعلي درجة حرارة اليوم فى مصر هي في أسوان وإدفو والتى تصل إلي 46 درجة.

ويكون طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري حار نهارًا لطيف ليلاً، كما يكون طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية نهارًا لطيف خلال ساعات الليل، وتكون أقل درجة حرارة في مصر للعظمي اليوم فى مطروح والسلوم والتى تصل إلي 26 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واتجاه الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وسرعتها بين 14 و17 عقدة.

تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وذلك على فترات متقطعة وبنسبة 20%.

تتراوح حالة البحر الأحمر اليوم بين معتدلة إلى مضطربة ويكون ارتفاع الموج بين مترين إلي مترين ونصف، وإتجاه الرياح شمالي غربي، بينما يكون البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة واتجاه الرياح شمالي شرقي ويكون الموج بين متر إلي مترين إلا ربع.

درجة الحرارة غير مسبوقة فى الصعيد ورياح على القاهرة وأمطار علي السواحل الغربية

درجات الحرارة اليوم في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجة الحرارة اليوم في القاهرة عن درجة الحرارة أمس وتصبح درجة الحرارة اليوم في القاهرة 35-21، كما تنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم لتصبح بدلاً 29-19، وتصل درجة الحرارة في أسوان اليوم إلي 46-27 وأيضًا في إدفو بصعيد مصر تكون درجة الحرارة 46-27 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم علي باقي مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

طنطا 35-21

دمياط 28-20

دمنهور 34-21

الزقازيق 35-21

مطروح 26-20

شبين الكوم 35-21

الإسماعيلية 36-25

العريش 30-23

بلطيم 29-20

السويس 37-25

المنصورة 35-21

شرم الشيخ 40-26

الغردقة 40-26

الفيوم 38-26

قنا 45-26

أبوسمبل 45-27

سوهاج 44-25

أسيوط 43-24

المنيا 41-23

بنى سويف 40-26

الأقصر 45-26

الوادي الجديد 45-28

درجة الحرارة المحسوسة اليوم وموعد ذروة الإحساس بدرجة الحرارة

تتراوح فترات الشعور بدرجات الحرارة العظمي في المناطق الحارة في مصر من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى قرب الخامسة، تكون درجات الحرارة المحسوسة الأعلي في مصر بالأماكن التى تزيد عن 40 درجة كما يلي:

إدفو 46

أ سوان 46

الأقصر 45

قنا 45

الوادي الجديد 45

أبو سمبل 45

أسيوط 43

سوهاج 44

المنيا 41

شلاتين 40

الغردقة 40

شرم الشيخ 40

بني سويف 40