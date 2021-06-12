شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من دراسات إنشاء خط الربط البري مع السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار «التكامل من من أجل النمو» بمدينة شرم الشيخ، إن هيئة مشروعات تخطيط النقل، انتهت من الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان دراسات بيئية- جدوى اقتصادية – فنية، مشيرا إلى أنه قريبا سيتم توقيع هذا العقد، مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد وزير النقل على أن هذا الخط سيمر من أسوان إلى بحيرة ناصر (سيتم إنشاء كوبري بطول 6 كم) حتى وادي حلفا بالسودان، مضيفاً أن الاشقاء السودانيين لديهم رغبة في المد إلى أبو حمد ثم إلى الخرطوم، وسيتم إقامة محطة تبادلية في أبو حمد للسكك الحديدية، وهناك مشروع إنشاء خط سكة حديد مطروح/ جرجوب بطول 45 كم، وإعادة تأهيل خط مطروح/ السلوم بطول 270 كم وامتداده إلى بني غازى بطول 560 كم.