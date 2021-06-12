شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: تنفيذ 37 كيلو أرصفة لتطوير الموانئ البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه كان لابد أن طوير الموانئ البحرية، حيث يتم تنفيذ 37 كيلو متر أرصفة، منها 12 كيلو متر، في ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى الأرصفة في موانيء الإسكندرية وسفاجا والدخيلة، مشيرا إلى أن هناك الميناء الأوسط بالمكس بين الإسكندرية والدخيلة، وسيتم ربط كل الموانئ بالسكة الحديد والطرق البرية، لكي يتم نقل المنتجات من المصانع إلى الموانئ البحرية للتصدير.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار «التكامل من من أجل النمو» في مدينة شرم الشيخ، أن الوزارة تقوم بتطوير الأسطول التجاري البحري المصري، وادخال شركات جديدة لتكوين أسطول قادر على الوصول إلى الموانئ الأفريقية على المحيط، وعلى البحر الأحمر، كما قمنا بتغيير تشريعات في مجال النقل البحري، وكذلك يتم عمل النافذة الواحدة في كل الموانئ بالتنسيق مع الوزارات المعنية بحركة التجارة والاستيراد والتصدير، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بسرعة الافراج الجمركي في الموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بحركة التجارة، كما يتم تنفيذ شبكة ضخمة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أنه لكي يتم نقل البضائع من الموانئ البحرية عبر السكك الحديدية أو وسائل النقل البري إلى المناطق اللوجستية والموانئ الجافة، ويتم حاليا تنفيذ الميناء الجاف في السادس من أكتوبر بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن أنه هناك خطة لتنفيذ 9 موانئ جافة.

ووجه الوزير الدعوة إلى كافة المستثمرين في مصر وأفريقيا والعالم للمشاركة فيها، لافتاً إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تم التصديق على إنشاء ميناء العاشر من رمضان الذي سيتم ربطه بميناء السخنة لكي يتم تصدير المنتجات من المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان عبر ميناء السخنة إلى الخارج، بالاضافة إلى استيراد المواد الخام والخامات عبر ميناء السخنة لتصل عبر القطارات إلى العاشر من رمضان للتصنيع، وأما أن تدخل إلى مصر أو يعاد تصديرها مره أخرى إلى الخارج مضيفا أن الموانئ الجافة تساهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة التداول في المواني المصرية.

ولفت المهندس كامل الوزير، إلى أنه في الجنوب لدينا ثلاث موانئ برية هي رأس حدربة، وأرقين، وقسطل، وقد تم تطويرها للربط مع السودان، وفي الحدود الشرقية مع فلسطين هناك معابر رفح، والعوجه، وطابا، نقوم بتطويرها، وحاليا نقوم بتطوير أكبر وأهم ميناء بري مع الشقيقة ليبيا، وهو ميناء السلوم، الذي يبلغ تكلفة تطوير 2.6 مليار جنيه، كما سنقوم بتنفيذ منطقة لوجستية معه تبلغ مساحتها 700 فدان لتخزين الخامات التي تحتاجها السوق الليبي الفتره القادمة، والخاصة بإعادة الاعمار. وفي مجال الطرق والكباري أكد الوزير أنه في عام 2014 كان يوجد 23.000 كيلو متر طولي من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات والمناطق الرئيسية في الجمهورية، وطالما كانت الطرق هي شرايين التنمية، قمنا منذ عام 2014 بتطوير معظم المحاور مثل طريق السويس، وسعد الدين الشاذلي، وتم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي المقبل، ليصبح لدينا 30 الف كيلومتر طرق، وهذا كان أول الأسباب التي جعلت من مصر تتقدم في مجال جوده الطرق وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية حيث قفزت من المركز الـ 118 إلى المركز الـ 28.