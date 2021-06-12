شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع متدربي البرنامج الرئاسي في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، التقى الدكتور طارق السيد، والدكتور وائل حنفي، متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، بعدد من المسئولين بالمحافظة، للتعرف على طبيعة العمل بها، منها إدارة الإعلام والديوان، وإدارة الأزمات وغرفة المياه، وشركة مياه الشرب، إضافة للمعايشة الميدانية، في الأسبوع الثالث من البرنامج الممتد لمدة شهرين، لتبادل الخبرات بينهم، وذلك بمرافقة كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم، ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل والعمل على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً، لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أ ومديريات الخدمات.

من جانبه قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

فيما قال كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، إن المعايشة الميدانية في الأسبوع الثالث من البرنامج، شملت اللقاء باللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والتعرف على طبيعة العمل والمهام، بالإضافة للقاء بمدير إدارة الإعلام والعاملين بها ،للتعرف على طبيعة عمل الإدارة والوحدات الفرعية وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة وكذلك المسؤولية المباشرة عن إعداد ومراجعة المحتوى الخبري والمصور لصفحات المحافظة، والتعرف على دور الإعلام في الأزمات من حيث التغطية ورصد رد فعل المواطنين وبيانات التهدئة للرأي العام وما شابه من أعمال،وكذلك الدور التوعوي في الأزمات ولا سيما كورونا والتكامل مع اعلام وزارة الصحة ممثلة في المديرية الصحية بالمحافظة في نشر الوعي الصحي للمواطنين،و طبيعة المهام المشتركة والتنسيق بين دور الإعلام ودور المتحدث الرسمي للمحافظ.

وأضاف السماحي، كما شملت المعايشة طبيعة العمل بإدارة النظافة والتجميل والمخلفات الصلبة ووحدة التدخل السريع، وزار المتدربين مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم، كما شملت المعايشة إدارة الديوان والتعرف على أهمية ودور المكاتب وعدد من المعلومات، بالإضافة للتعرف على طبيعة العمل بإدارة الأزمات وغرفة العمليات وآليات العمل مع الأزمات الجماعية والكوارث وطبيعة الأزمات والبلاغات التي يتم تصعيدها، واختتم الأسبوع الثالث، بالمعايشة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ