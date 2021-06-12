شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مصنع للطوب الأسمنتي والانترلوك في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة شمال سيناء، على مشروع لإقامة مصنع للطوب الأسمنتي والبلدورات والانترلوك، بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، بتكلفة 4.2 مليون جنيه.

وأكد أشرف عليوة مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، أن المشروع على مساحة 3000 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، حيث يقوم المشروع بتوفير 19 فرصة عمل للشباب.

من جانبه أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار في محافظة شمال سيناء، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.