شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 280 مليون جنيه.. إنشاء 1070 وحدة سكنية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تم انشاء العديد من المشروعات التنموية فى مختلف المجالات على أرض شمال سيناء منذ عام 2014 حتى الآن.

وأعلن رئيس المنطقة، أنه في قطاع الاسكان الاجتماعى تم انشاء عدد 1070 وحدة اسكان جديدة وترميم واعادة تأهيل 312 وحدة أخرى بتكاليف اجمالية بلغت 280 مليون جنيها موزعة على مدن العريش ، نخل ، الحسنة ، وبئر العبد.

أشار رئيس المنطقة إلي انشاء وإعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد بالعريش بتكلفة إجمالية 446 مليون جنيه علي عدة مراحل .