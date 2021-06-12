شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الحضرية، تحسبًا لأية إصابات بضربات شمس أو أي أعراضٍ مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وشدد وكيل الوزارة، الحرص على عدم المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، مع الإكثار من شرب الماء والسوائل خلال فترات النهار، وارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية.

أوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه عند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية والظل، بجانب أخذ الحيطة لمن يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري بعدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضاً لضربة الشمس خلال فترات الصيام.