شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير علي مراكز تطعيم كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بشمال سيناء، إقبال كبير من المواطنين، حيث تم تطعيم نحو 5100 مواطنًا في مركز التطعيم بمستشفي العريش العام خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على زيادة عدد مراكز التطعيم بالمحافظة، حيث تم افتتاح مركزين في الشيخ زويد وبئر العبدللتيسير على الأهالى في التسجيل وتلقى اللقاح إلى جانب المركز القائم بمستشفى العريش العام اعتبارا من اليوم السبت.

وأشار المحافظ إلى ايفاد الأطقم الطبية إلى الحسنة ونخل بوسط سيناء للمرور على التجمعات التابعة لتطعيم المواطنين لمواجهة كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا، وغيره من الفيروسات المعدية.