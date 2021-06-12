شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية في مراكز ومدن محافظة البحيرة حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف أسفرت عن إزالة عدد 5 تعديات على مساحة 630 مترًا.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( وادي النطرون- حوش عيسى- رشيد- بدر )عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 630 م2 عبارة عن:-

وتتضمن تلك الحملات إزالة تعديًا على مساحة 200 مترًا من أملاك الدولة في قرية الحمرا بمركز وادي النطرون، وحالة تعدٍ على الأرض الزراعية في حوش عيسي وحالة بناء مخالف في ثرية محلة الأمير في مركز رشيد، وحالتي بناء مخالف في قرية أحمد عرابي بمركز بدر.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة والبناء المخالف بما يمثله من تهديد للرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفة القانون.

حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة