شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يقترح تنظيم النسخة الثانية من منتدى «ترويج الاستثمار الأفريقية» في العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتمنى تنظيم النسخة الثانية لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، في مدينة العلمين.

وأضاف خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عقد المنتدى في العلمين من شأنه أن يروج سياحا لهذه المدينة التي باتت «حكاية تانية وأصبحت منطقة جذب سياحي».

وأشار موسى إلى أن العلمين بها العديد من الأبراج الجديدة مع المنتجعات الرائعة، متابعا «العلمين كانت صحراء جرداء».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المستثمرين أنفقوا العديد من المليارات من أجل أن تصبح شرم الشيخ المدينة الساحرة التي نراها الآن، حيث كان لا يوجد بها سوى فندقين فقط في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا على أن موارد السياحة باتت دخلا مؤثرا للدول، والعديد من الاستثمارات توجهت نحو قطاع السياحة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تزخر بالعديد من المنتجعات والمعالم السياحية الجميلة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن منطقة رأس محمد، تضم أجمل الشعب المرجانية في العالم.