شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الإخوان يعتمدون معيار «الغاية تبرر الوسيلة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان، من حيث إنهم يقولون كلاما هنا، ويقولون كلاما مغاير هناك.

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دافع الإخوان من هذا بلا ريب هو تحقيق المصلحة أو الوصول لأغراض معينة.

وأشار الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إلى أن الإخوان يعتمدون المعيار المكيافيلي «الغاية تبرر الوسيلة».

وأردف أننا في تواصل مع العالم الخارجي لتوصيل حقائق الإسلام كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدفعنا لذلك أغراض شخصية نسعى إليها.