​رئيس جهاز الشيخ زايد: الانتهاء من تنفيذ الممشى السياحي بطول 6 كيلومترات بالواجهة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تطوير وتجميل الواجهة الغربية لمدينة الشيخ زايد بطول 6 كم "الممشى السياحي لمدينة الشيخ زايد"، بمعرفة عدد من الشركات وجهاز المدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستفادة من الأراضي المتاحة وخلق مناطق ترفيهية ومتنزه للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الممشى السياحي، يضم مناطق جلوس للعامة ومناطق خضراء، بالإضافة إلى مسار دراجات وممشى، ليتمكن السكان من ممارسة أي نشاط رياضي وترفيهي.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم مراعاة الالتزام بالنسبة البنائية المصرح بها وهي 5%، ووصلت نسب إنجاز وتشغيل بعض المشروعات إلى 100%، والبعض الآخر في مراحل إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية، موضحًا أنه جارٍ التشغيل التجريبي لعدد من المطاعم والكافتيريات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه بالنسبة للجزء المنفذ بمعرفة الجهاز بين مدخل 4 ومدخل 5، فقد تم تنفيذ 4 مولات ومجمع مطاعم بالإضافة إلى مجموعتين من المحال كل مجموعة تضم 4 محال صغيرة، وملعبين خماسي، كما تم تخصيص وتسليم 85% من عناصر المشروع لعدد من الشركات والتي تعمل في الفترة الحالية على إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والتشغيل التجريبي لعدد من المحال.

​