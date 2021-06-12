شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عرض «عين حياة» الفنان أيمن الشيوى: «مافيش حاجة اسمها الجمهور عايز كده» «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، الليلة، تقديم العرض المسرحي المميز «عين الحياة» لفرقة فلاحين المنصورة تأليف الراحل لينين الرملي وإخراج الفنان الدكتور أيمن الشيوي، وألحان حسن ذكي، ديكور أدهم صبري، مخرج مساعد محمد عبدالجواد، مخرج منفذ صبري ناصف.

والمسرحية بطولة الفنانين كريم سرور، عاطف البلقاسى، مصطفي فتحي، تغريد محمد، ووسام محمد وياسمين، أميرة طه، أحمد فاروق، مخلص صالح، صبري ناصف، رجائي الجميل، ناصف، صلاح يس، أحمد يوسف، أحمد عوض، بالاشتراك مع محمد السعداوى ويستمر العرض حتى 16 يونيه .

وأكد الفنان أيمن الشيوي مخرج العرض في تصريح للمصرى اليوم أن المسرحية تدور حول تعرض مجموعة من المسافرين لمأزق التيه في الصحراء ليلتقوا بقاطع طريق يعرض عليهم قتل أحدهم فمنهم من ينقذ نفسه بالمال وأخر بسلطته ونفوذه، ليختاروا في النهاية على قتل العالم الوحيد بينهم ولكن قاطع الطريق لم يكتفى وطالبهم بقتل رجل آخر وهنا يشعرون بالندم على فعلتهم وخضوعهم لهذا الوحش وقتل العالم الذي كان من الممكن أن ينقذهم .

وقال «الشيوى»: «أن الرسالة المباشرة للمسرحية أننا يجب أن نتكاتف لمواجهة الأخطار التي تواجه الوطن خاصة وأننا نتعرض لمؤمرات تحاك للنيل منا ويجب أن نعلم أن العلم هو الأساس الذي نتسلح به فالأمم تنهض بالعلم»

وأضاف خلال تصريحاته للمصرى اليوم «أن الفن رسالة سامية ويجب أن تراعى قيم ومبادئ وقضايا الوطن ولا يوجد مايسمى بأن الجمهور»عايز كدة«لأنه لايوجد دراسات قامت بدراسة الجمهور ولكنها حجة للمنتجين للاستسهال ولكن يجب أن نتنوع فيما نقدمه من فن حتى لانخسر الجمهور ويتجه ليبحث عما يريد من الخارج»

وأشار «الشيوى» إلى أنه ابن محافظة الدقهلية فهو من مواليد قرية «أخطاب» بمحافظة الدقهلية وحياته بريف الدقهلية أثقلت موهبته الفنية خاصة وأن الدقهلية أنجبت اعلام الفن والموسيقى .