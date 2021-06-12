شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أمراض صدرية يضع روشتة صحية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شريف رفعت رئيس قسم الأمراض الصدرية، كلية الطب جامعة الفيوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وسط التعايش مع فيروس «كورونا».

وحل الطبيب ضيفا على برنامج «زينة بطعم البيوت» والمذاع على القناة الثانية المصرية، في حلقة خاصة بعنوان «التعايش مع كورونا»، وخلال الحلقة وضع روشتة صحية للوقاية من الفيروس، قائلا إنه مازلنا نتعايش مع فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف، والحل السحرى يكمن في أشياء بسيطة يأتى على رأسها النظافة الشخصية للإنسان، والتغذية الجيدة، والتهوية، إضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل يومى».

وحذر الدكتور شريف رفعت، من التجمعات بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أننا الآن في وضع أفضل بكثير عن ذى قبل، وأضاف: «لا داعى للخوف والهلع وتهويل الأمور أكثر مما ينبغى، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن هذا الفيروس مثله مثل أي فيروس آخر، ونتعامل معه وفق هذا الأساس، حتى لا يتسبب التهويل في ضعف الحالة النفسية للمريض»، مشددا على أن الدعم النفسى والحالة النفسية من أساسيات العلاج لمرضى كورونا، ويجب وضعها في بروتوكولات العلاج.

وشدد الدكتور شريف رفعت، أنه لا داعى للخوف مطلقا من «فزاعة» الفطر الأسود، مؤكدا أن علاج الفطر الأسود موجود ومتوفر في مصر بشكل كبير، قائلا :«لا داعى للهلع من الخوف اطلاقا سواء من الفطر الأسود أو غيره» مؤكدا أن المنظومة الطبية وخبرات وقدرات الاطباء المصريين على الاستعداد للتعامل مع أي جائحة أو وباء أو أي مرض، وقال :«معندناش حاجة نخاف منها»، مطالبا الناس باستمداد أي معلومة طبية من مصدر موثوق حتى لا يحدث بلبلة، لافتا إلى أن علاج الفطر الأسود والادوية الخاصة بذلك متوفرة من قبل الدولة.

ونصح الدكتور شريف رفعت، بممارسة أنواع الرياضة، لأنها من الأسباب الوقائية الجيدة لأى مرض، كما طالب بأخذ المصل، مؤكدا أن أي لقاح يقى من «كورونا» لكن لا يمنعها، وقال :«أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن لهم الأولوية في التطعيم باللقاح، وهذا لا يمنع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية»، وعن أعراض المصل قال :«لا يوجد مصل أو لقاح ليس له أعراض، والأعراض دائما تكون بسيطة ومتفاوتة منها صداع والآم في العضلات وتقلصات معوية أو تغير في الضغط أو اضطربات في النوم، وتستمر من صفر إلى 6 أشهر»، ناصحا أصحاب الأمراض المزمنة أن يرجعوا للطبيب في حالة اصابتهم بكورونا.

وأشار الدكتور شريف رفعت إلى أن من أكثر الأشياء التي تجعل المناعة تضعف بشكل كبير هو القلق والضغط المتزايد، موضحا ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين والسوائل للوقاية من الفيروس.