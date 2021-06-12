شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن أبو زهرة يعلن خضوعه لجراحة في مفصل الحوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عن خضوعه لجراحة تركيب مسامير في مفصل الحوض.

وكتب «أبوزهرة» عبر حسابه على «فيس بوك:»إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه، يارب الشفاء القريب«.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، كان خلال مشاركته في مسلسل هجمة مرتدة، بطولة النجوم أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وغيرهم من الفنانين.