شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنشاء أسوار بطول ٢٧٥ كيلو متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة السكة الحديد، في إنشاء أسوار بإجمالي أطوال (185) كيلو متر، في اطار الخطة العاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية، بإجمالي أطوال (275) كيلو متر.

وأشارت الهيئة في تقرير لها، الجمعة، أن هذا يأتي في إطار خطة لانشاء أسوار في الأماكن كثيفة السكان، كما تم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (751) مزلقان، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان. فيما يتقدم العمل في تطوير الأعمال المدنية لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان.