شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: محمد بن سلمان ضيف عزيز على مصر في المدينة الساحرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الحالية لمصر لم يكن معلن عنها، وتأتي في توقيت مهم جدًا، مشيرا إلى أن لقاء السيسي وبن سلمان أخوي، وخالي من الرسميات.

وأضاف خلال تقديمه تغطية خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد للمنتدى الأفريقي لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار، أن ما يشغل مصر هو ما يشغل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أكثر بلد عربي مصدر للسياحة للمدن المصرية، إلى جانب أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين كبير.

وأكمل موسى، قد يكون هناك تنسيق في المجال الواعد السياحي والثقافي بين القاهرة والرياض، هذا إلى جانب التنسيق المتبادل في العديد من الملفات المشتركة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية، ومصر، هما أكبر دولتين مؤثرتين في العالم العربي والمنطقة، مردفا «بن سلمان ضيف عزيز على مصر في المدينة الساحرة».

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري لا يجري خلف القنوات المحرضة ضد الوطن وتحاول الوقيعة بين مصر، وبعض الدول العربية.