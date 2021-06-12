الإسكان: جارٍ رصف الطرق في مشروعات ناصر الجديدة "غرب أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق وتركيب البردورات لـ2640 وحدة (110 عمارات) بمشروع سكن مصر، و1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل" بالحي الأول بالمدينة، مضيفًا أنه جارٍ أيضًا رصف الطريق الرئيسي المؤدي للعمارات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77 مليون جنيه.

وأوضح عبدالله، أنه تم تخصيص 800 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وجارٍ التنسيق لطرح باقي الوحدات على المواطنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، والاستلام الابتدائي للعمارات.

وتابع عبدالله موقف عدد من الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نقطة شرطة، ونقطة إطفاء، ووحدة صحية، وحضانة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً.

وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات مؤقتة جهد 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، وشبكة كهرباء لـ75 عمارة بسكن مصر و66 عمارة بـ"سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل" ومـوزع كهرباء بقيمة 59 مليون جنيه.

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