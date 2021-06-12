​رئيس "الأسقفية" عن زيارة وفد الطائفة الإنجيلية: بادرة طيبة تفتح بابًا للحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الانجليكانية اليوم الجمعة، وفدًا من الطائفة الإنجيلية يتقدمه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة لتهنئته بتولي رئاسة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

أعرب المطران سامي في بيان له اليوم عن تقديره العميق لزيارة وفد الطائفة الإنجيلية لكاتدرائية جميع القديسين، مؤكدًا أن الكنيستين أعضاء معًا في مجلس كنائس مصر وتجمعهما الكثير من الأنشطة المشتركة.

وأكد رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية إن بادرة الطائفة الإنجيلية الطيبة بالتهنئة بمنصبه تفتح الباب أمام الحوار بين الكنيستين في الصراع القضائي القائم بينهما مع تشديده على رغبة الكنيسة الأسقفية في الحفاظ على هويتها الأنجليكانية المتميزة والمستقلة.

ولفت المطران سامي إلى أن لقاء اليوم اتسم بالمحبة والقبول بين الكنيستين، مؤكدًا أن جميع الكنائس أعضاء في جسد المسيح الواحد وتجمعهم أهداف خدمة الكنيسة العامة والمجتمع المصري.

من جانبه، قدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للمطران سامي فوزي، مؤكدًا محبة الطائفة الإنجيلية للكنيسة الأسقفية حيث تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي سكرتير المجلس الإنجيلي والقس رفعت فتحي أمين عام السنودس والدكتور القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، والدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور ماهر صموئيل مدير خدمة كريديلوجوس، ويوسف طلعت المستشار القانوني والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شئون الشيوخ ويوسف إدوارد مدير إدارة الإعلام، بينما مثل الكنيسة الأسقفية في هذا اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة، والعميد هانئ شنودة المشرف على كنائس منطقة قناة السويس، والعميد ديفيد عزيز المسئول عن كنائس الإسكندرية والقس يشوع يعقوب العميد المساعد لكاتدرائية جميع القديسين وفؤاد رشدي المستشار القانوني لإقليم الإسكندرية.