افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمعهد السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تشغيل وحدة الرعاية المركزة للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، واضطرابات الغدد الصماء بأنواعها، لتكون أول رعاية من هذا النوع على مستوى وزارة الصحة، بالمعهد القومي للسكر.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة، إن المعهد القومي للسكر والغدد الصماء يعد من أهم أعمدة وضع الخطة الصحية لمرضى السكر من الأطفال والبالغين، والتعامل مع كافة مضاعفاتها، ويقوم المعهد بإجراء الأبحاث الإكلينيكية، ووضع برتوكولات العلاج طبقا لأحدث المستجدات العلميه، كونه من أهم المراكز البحثية في مرض السكرى وأمراض وجراحات الغدد الصماء، ويعد افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال إضافة قوية لتلك الخدمات، لأبنائنا وبناتنا من مرضى السكرى.

وذكر بأن ذلك يأتي عقب تطوير قسم الأطفال بسعة 14 سريرًا، وتأتي إضافة الرعاية المركزة للأطفال لخدمة أطفال النوع الأول من السكرى بمضاعفاته، وسيتم زيادة عدد أسرتها خلال الشهور القليلة القادمة.

وأفاد الدكتور ايهاب نبيل عميد المعهد، أن المعهد يستكمل رؤيته ودوره فى خدمة المرضى، حيث تم افتتاح وحدة رعاية مركزة للأطفال، للتعامل بأعلى مستوى مع حالات الغدد الصماء، وخاصة حالات الغيبوبة الكيتونية والحموضة بالدم وجميع حالات الغدد الصماء للأطفال، نظرا لأن هذا التخصص دقيق للغاية، ويقوم عليه نخبه منتقاة من أساتذة المعهد والهيئة ومستشفى أبو الريش.

وأضاف أنه استكمالا لأعمال التطوير المستمرة، تم إنشاء وحدة للغدد الصماء للمرة الأولى بتاريخ المعهد، وتضم أساتذة حاصلين على الدكتوراه بالمعهد، ونخبة من أساتذة الجامعة، في تخصص الغدد الصماء للكبار والأطفال، مع تطوير المعامل لتوفير جميع تحاليل الغدد الصماء، وكذلك تطوير استقبال المعهد إيمانا بدوره الحيوي في خدمة مرضى السكر وجراحات الأوعية الدموية والقدم السكري ليرتفع من ٣ أسرة إلى ١١ سرير طوارئ.