شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي : مسلسل القاهرة كابول ضم نخبة من نجوم الدراما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النجم طارق لطفى انه في اول يوم تصوير لمسلسل القاهرة كابول قولت لفريق العمل انا ذهبت الي التصوير حتي استمتع وليس التمثيل فقط في ظل وجود كوكبة النجوم الأستاذ نبيل الحلفاوى و خالد الصاوى و فتحى عبد الوهاب و حنان مطاوع و كل فريق العمل.

وأضاف لطفى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، و انه عندما نزل افيش المسلسل سعدت جدا

وتابع النجم طارق لطفى ان المؤلف عبد الرحيم كمال لم يرسل لى أوراق المسلسل في البداية و انما حكى لى قصة المسلسل فوافقت و قولت له ابعتلى اول خمس حلقات.

واستطرد لطفى أنني واجهت صعوبة في المسلسل لان الشخصيات لا يوجد لها فيديوهات او تسجيلات اتعرف عليهم منها ، و لكن تعرفت على تفاصيل الشخصية من الكتب.

وتابع طارق لطفى ان أداء فتحى عبد الوهاب في دور المذيع كان رائع و اتعمل بحرفية شديدة ، مؤكدًا ان المؤلف اختار أسماء الابطال بالمسلسل قريبة من طباع كل شخصية بالمسلسل زى المذيع طارق كساب لانه شخصية بتهتم بتحقيق المكاسب فقط .