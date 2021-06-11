شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية «باب الأحرار» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا السبت، مشروع تطوير قرية «باب الأحرار»، الذي كان قد أطلق إشارة بدء به في يناير الماضي، بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط.

وأكد المحافظ أنه عقب توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني العمل على مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي قام بها للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلى مطالبهم، وأيضا الزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير.

وشدد المحافظ على أننا حرصنا جميعاً على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالقرية لتوفير «حياة كريمة» لأهالي القرية.